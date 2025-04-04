Пулково принял несколько летевших в Москву рейсов из-за атаки БПЛА

Четыре рейса, направлявшихся в Москву, зашли на посадку в петербургском аэропорту Пулково ночью 4 апреля, сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на представителей воздушной гавани. Три из них уже направились в место назначения.

"Три рейса вылетели в аэропорт назначения. Один по решению авиакомпании отменен. Пассажирам предоставлена гостиница", - сообщили в Пулково "Фонтанке.ру".

По информации пресс-службы Росавиации, из-за атаки беспилотников временно была ограничена работа московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. В итоге на запасные аэродромы были вынуждены уйти 22 самолета. К 02:30 ограничения в столичных аэропортах были сняты.

Как сообщили в Минобороны, в ночь с 3 на 4 апреля над территорией Московского региона были сбиты три БПЛА. Глава муниципального округа Чехов Московской области Михаил Собакин заявил, что один из них был сбит над территорией города. В результате было повреждено остекление в нескольких жилых домах, пострадавших нет.

Напомним, что в начале марта произошла крупная атака БПЛА на Подмосковье. Тогда над территорией региона были сбиты более 90 беспилотников. В результате погибли 2 человека, еще 18 пострадали, в том числе трое детей.

В начале марта атаке БПЛА также подверглась Ленинградская область. Тогда были сбиты два украинских беспилотника, которые пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Киришском районе.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру