В Петербурге стали больше жениться и меньше разводиться

За первый квартал 2025 года в Петербурге зарегистрировали почти на 300 браков больше, чем за тот же период 2024 года, сообщила пресс-служба Смольного 8 апреля. При этом количество разводов, наоборот, сократилось почти на 700 по сравнению с прошлым годом. Всего за первые три месяца 2025 года в городе были зарегистрированы порядка 7,4 тысячи браков и около 5,7 тысячи разводов.

"Прошлый год был объявлен Президентом Годом семьи. Мы сформировали новый стандарт поддержки семей с детьми, многое сделали для многодетных, для семей участников СВО. Сегодня в городе создана благоприятная атмосфера, способствующая росту доверия к институту семьи и укреплению семейных ценностей. <…> Любовь, взаимопонимание и крепкие семьи – основа процветания Северной столицы", — прокомментировал статистику губернатор Александр Беглов.

Глава города также заявил, что администрация Петербурга продолжит расширять уже существующие меры поддержки семей, материнства и детства в рамках нового нацпроекта "Семья". Как отмечается в публикации, с сентября 2024 года в городе была отменена плата за государственные детские сады.

Были внесены изменения и в программу регионального маткапитала. В октябре 2024 года ЗакС принял поправки в закон о региональном материнском капитале, в соответствии с которым теперь его можно также потратить на строительство или капремонт таунхаусов. А в конце февраля городской парламент принял предложенный в конце прошлого года законопроект, позволяющий тратить средства маткапитала на установку окон.

Еще одно нововведение коснулось новорожденных – с августа 2024 года петербургские молодые родители могут рассчитывать на получение подарочного набора с детскими товарами от города. В публикации Смольного добавили, что за первый квартал 2025 года такие "коробки новорожденных" были выданы более 8,5 тысячи семьям.

В пресс-службе администрации города также подчеркнули, что для желающих вступить в брак петербуржцев в отделах-дворцах Пушкинского и Петродворцового районов были открыты дополнительные залы для регистрации брака. Они будут действовать в летний период.

Анастасия Луценко, фото: unsplash