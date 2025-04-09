Аренда электросамокатов вновь стала недоступна в Петербурге

Кикшеринговые сервисы приостановили возможность арендовать средства индивидуальной мобильности из-за снегопада в Петербурге, сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту 9 апреля. Прокат электросамокатов вновь станет доступен с наступлением благоприятной погоды.

"Снегопад в Петербурге, по прогнозам, продлится три дня - аренда электросамокатов приостановлена", - уточняется в публикации.

В пресс-службе комитета отметили, что кикшеринговые компании обязаны приостановить свою работу при ухудшении погодных условий: установление температуры ниже 0 градусов, снегопада, образовании наледи на дорогах и тротуарах. Соответствующее правило было прописано в обновленном соглашении о правилах работы кикшеринга на 2025 года, заключенном в конце марта между городом и представителями крупнейших операторов аренды СИМ.

В публикации комтранса также рекомендовали петербуржцам и гостям города принимать во внимание погодные условия при составлении маршрутов. Водителям напомнили о необходимости быть бдительными на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим во время движения.

Напомним, что погодные условия уже вмешивались в работу кикшеринга в этом году. Изначально сезон аренды электросамокатов стартовал 6 марта, однако уже вечером того же дня прокат СИМ стал недоступен для пользователей. Причиной стало обращение комтранса к кикшеринговым сервисам с просьбой приостановить возможность аренды из-за непогоды. Повторно сезон проката СИМ стартовал 8 марта.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру