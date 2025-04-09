Смольный изымает землю для ШМСД, трамвая в Славянку и моста через Смоленку

Правительство Петербурга опубликовало сразу пять постановлений об изъятии земельных участков, объектов недвижимости и нежилых зданий для нужд строительства трамвайной линии "Славянка", развязки у Пулково, моста через реку Смоленку и Широтной магистрали, обратила внимание "Фонтанка.ру" 9 апреля. Документы были подписаны губернатором и опубликованы 8 апреля.

В соответствии с первыми двумя постановлениями правительства Петербурга изъятию подлежат земельный участок площадью 955 кв. м и расположенное на нем нежилое помещение возле дома 181 по Школьной улице в поселке Шушары, а также земельный участок площадью 313 кв. м на территории предприятия "Шушары". Территорию планируется использовать под строительство трамвайной линии от станции метро "Купчино" до Славянки. Движение по линии собираются пустить до начала IV квартала 2026 года.

Еще один земельный участок на юге города площадью 2605 кв. м по Идрицкой улице город собирается изъять для возведения транспортной развязки у аэропорта Пулково на Пулковском шоссе в створе Порховской улицы.

Действие новых постановлений затронуло также Васильевский остров. Там под изъятие попадают также три земельных участка – один площадью 14 кв. м у дома 61/30 по 2-й линии Васильевского острова и еще два площадью 7 и 55 кв. м по Уральской улице. На той же улице собираются изъять водозаборное сооружение площадью 44 кв. м по адресу дом 1, литера Э. Территории собираются использовать для строительства моста через реку Смоленку.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что на проект собираются потратить около 10 млрд рублей. Отметим, что продление набережной Макарова со строительством моста через Смоленку вызвало недовольство у жителей города в связи с тем, что оно затронет дикий парк "Заросли".

Сразу восемь земельных участков и один дом крановщиков подлежит к изъятию у дома 31 по улице Латышских Стрелков. Их общая площадь превышает 20 тысяч кв. м, на ней построят участок Широтной магистрали скоростного движения от Союзного проспекта до границы Петербурга.

Срок действия всех опубликованных постановлений составляет три года с момента подписания. Контроль за их исполнением был возложен на вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина, курирующего вопросы ЖКХ в городе.

В середине февраля 2025 года ЗАКС.Ру писал, что для нужд высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург – Москва в городе собираются изъять как минимум 85 объектов, из которых 14 – нежилые помещения, а 71 – жилая площадь. Соответствующее распоряжение было опубликовано Федеральным агентством железнодорожного транспорта. В середине марта представители РЖД встретились с жителями домов, которые планируется снести ради строительства ВСМ. На встрече петербуржцам объяснили порядок изъятия недвижимости.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.ру