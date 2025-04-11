Петербурженку оштрафовали на 300 тысяч рублей за попытку купить права себе и мужу

Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 300 тысяч рублей Мариану Лайчук, признанную виновной в попытке дать взятку (ч.3 ст.30 - ч.3 ст.291 УК РФ) в обмен на получение водительских прав, сообщила 11 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Денежные средства до адресата так и не дошли.

Как установил суд, Лайчук, желая получить права в обход сдачи экзамена по вождению для себя и своего мужа, в сентябре 2022 года договорилась о передаче через посредника двух взяток одному из должностных лиц межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД № 10 в городе Луга Ленобласти. В качестве посредника должен был выступить автоинструктор, предоставлявший услуги обучения вождению. В конце сентября Лайчук перевела на банковскую карту 75 тысяч рублей, после чего еще раз перевела ту же сумму в середине октября. В итоге посредник присвоил эти деньги себе.

Лайчук полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась и высказала сожаление о произошедшем. Она также уточнила, что они с мужем изначально не сдали экзамен на вождение, после чего пересдали самостоятельно и получили водительские удостоверения.

Напомним, что в середине февраля в Ленобласти были задержаны три должностных лица МРЭО ГИБДД по подозрению в получении взятки. В ноябре 2024 года в Петербурге велась активная борьба с нарушениями правил проведения экзамена на получение водительских прав. Тогда были уволены сразу 17 инспекторов ГАИ.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру