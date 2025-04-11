Смольный лишил застройщика прав на участок в Муринском парке

Правительство Петербурга отменило действие постановления о предоставлении компании "Анна Нова" земельного участка в Муринском парке, обратил внимание 11 апреля депутат Заксобрания Михаил Амосов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Смольного.

"Прав на использование земельного участка в Муринском парке, где и сегодня растут сохранённые нами берёзы, у компании "Анна Нова" больше нет", — написал Амосов в своем Telegram-канале.

Само постановление датируется 9 апреля. Из текста выложенного постановления следует, что решение о выделении участка утратит силу на следующий после опубликования день.

Участок под строительство второй очереди спортивного комплекса "Анна Нова" получила в 2018 году. Местные жители выступили против этого, на их стороне выступил Амосов. Так, в конце 2018 года он направлял тогда еще врио губернатора Александру Беглову обращение с просьбой защитить территорию от застройки. Защитники парка передавали в Смольный подписи с требованием помешать строительным работам, также противостояние разворачивалось в суде. В 2022 году Горсуд отменил разрешение на строительство спорткомплекса, позже комиссия по Генплану согласовала перевод части парка в зеленые зоны.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру