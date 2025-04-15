Ржаненков обратится в СК из-за избиения девушки в Колпино

Депутат Законодательного собрания Александр Ржаненков сообщил 15 апреля о намерении привлечь внимание Следственного комитета к еще одному конфликту с участием подростков в Колпино, в ходе которого запугивали и избили несовершеннолетнюю девушку. Неделей ранее он уже обращался в силовые структуры из-за видеозаписи с извинениями подростков, ставших свидетелями стрельбы возле торгового центра "Меркурий".

По рассказу Ржаненкова, о еще одном случае запугивания он узнал из комментариев к своему посту о видеозаписи с извинениями. Из записи в его Telegram-канале следует, что 17-летняя петербурженка в том же ТЦ "заступилась за ранее пострадавшую от местных подростков девушку, открыто рассказала, что видела". В ответ она якобы столкнулась с угрозами, вымогательством и избиениями, из-за чего оказалась в больнице с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.

Депутат сообщил, что берет ситуацию под личный контроль и обращается в СК с просьбой взять дело под особый надзор, обеспечить защиту пострадавшей и проверить случаи давления на нее. Также он поделился намерением связаться с семьями пострадавших при обоих происшествиях и помочь им.

Отдельно Ржаненков высказался о торговых центрах, где "без взрослых и без контроля чаще всего собираются подростки". Результатом подобных встреч, по его мнению, все чаще становятся нарушения общественного порядка и конфликты.

"Это не просто "сложный возраст". Это социальная среда, где слишком легко нарушаются границы. А значит — ей нужно внимание: и со стороны профильных структур, и со стороны руководства ТЦ, и со стороны служб профилактики", — поделился соображениями парламентарий.

Ранее глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова обратилась к начальнику регионального ГУ МВД Роману Плугину с просьбой усилить контроль за территорией у ТРЦ "Галерея". Причиной для этого послужили случаи конфликтов перед зданием.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру