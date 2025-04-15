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Максим Левченко теперь единолично владеет Fort Group

фото ЗакС политика Максим Левченко теперь единолично владеет Fort Group

Бизнесмен Максим Левченко стал единственным владельцем компании ООО "Форт Групп Строительство" (Fort Group), сообщила 15 апреля "Фонтанка.ру". Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 11 апреля.

По информации "Контур. Фокус", ранее Левченко принадлежали 49% всех акций компании. Остальные 51% были в собственности "Эскамер Инвестментс Лимитед", базирующейся на Кипре. При этом с 2017 года доля в "Форт Групп Строительство" полностью находится в залоге у ПАО "Сбербанк" в качестве обеспечения по кредиту.

Компания занимается арендой и управлением объектов недвижимости. На ее счету числятся 10 ТЦ в Петербурге ("Европолис", "Лондон Молл", "Южный Полюс", "Академ-Парк", "Родео Драйв" и т.д.) и четыре центра в Москве. Также "Форт Групп Строительство" управляет бизнес-центром FORT TOWER класса А+ в Петербурге. По итогам 2024 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 312,5 млн рублей, данные о выручке за год "Форт Групп Строительство" тогда не предоставило. Известно, что на балансе фирмы числится 82,6 млрд рублей.

Максим Левченко родился в Ленинграде в 1978 году. В 2000 году он окончил юридический факультет СПбГУ. В 2009 году Левченко основал компанию Fort Group. В 2015 году компания выкупила у шведского холдинга 80% акций "Делового Петербурга", но уже в 2017 году Левченко объявил о продаже издания

Помимо бизнеса, миллиардер также принимал участие в политической жизни Петербурга. В июне 2016 года стало известно о намерениях Левченко баллотироваться в шестой созыв городского Заксобрания от партии ЛДПР. В июле того же года партия выдвинула его по 19 одномандатному округу. В итоге он проиграл единороссу Михаилу Барышникову.

Во время пандемии COVID-19 Левченко также активно выступал за ослабление ограничений для фудкортов. В частности, он подписывался под соответствующими письмами представителей бизнеса в 2020 и 2021 годах.  

Анастасия Луценко, фото:


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Упоминаемые персоны
Барышников Михаил Иванович 




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