Максим Левченко теперь единолично владеет Fort Group

Бизнесмен Максим Левченко стал единственным владельцем компании ООО "Форт Групп Строительство" (Fort Group), сообщила 15 апреля "Фонтанка.ру". Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 11 апреля.

По информации "Контур. Фокус", ранее Левченко принадлежали 49% всех акций компании. Остальные 51% были в собственности "Эскамер Инвестментс Лимитед", базирующейся на Кипре. При этом с 2017 года доля в "Форт Групп Строительство" полностью находится в залоге у ПАО "Сбербанк" в качестве обеспечения по кредиту.

Компания занимается арендой и управлением объектов недвижимости. На ее счету числятся 10 ТЦ в Петербурге ("Европолис", "Лондон Молл", "Южный Полюс", "Академ-Парк", "Родео Драйв" и т.д.) и четыре центра в Москве. Также "Форт Групп Строительство" управляет бизнес-центром FORT TOWER класса А+ в Петербурге. По итогам 2024 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 312,5 млн рублей, данные о выручке за год "Форт Групп Строительство" тогда не предоставило. Известно, что на балансе фирмы числится 82,6 млрд рублей.

Максим Левченко родился в Ленинграде в 1978 году. В 2000 году он окончил юридический факультет СПбГУ. В 2009 году Левченко основал компанию Fort Group. В 2015 году компания выкупила у шведского холдинга 80% акций "Делового Петербурга", но уже в 2017 году Левченко объявил о продаже издания.

Помимо бизнеса, миллиардер также принимал участие в политической жизни Петербурга. В июне 2016 года стало известно о намерениях Левченко баллотироваться в шестой созыв городского Заксобрания от партии ЛДПР. В июле того же года партия выдвинула его по 19 одномандатному округу. В итоге он проиграл единороссу Михаилу Барышникову.

Во время пандемии COVID-19 Левченко также активно выступал за ослабление ограничений для фудкортов. В частности, он подписывался под соответствующими письмами представителей бизнеса в 2020 и 2021 годах.

Анастасия Луценко, фото: