На заводах Bosch в Стрельне вновь начнут производить холодильники

АО "Газпром бытовые системы" намерена перезапустить производство холодильников и стиральных машин на заводах Bosch в Стрельне, сообщил 16 апреля "Коммерсантъ". Выпуск продукции хотят наладить уже в 2025 году.

По информации издания, компания уже подготовила модель будущих расходов и доходов на ближайшие 10 лет. На данный момент осуществляется наладка и настройка оборудования, подбор поставщиков сырья и создание моделей техники. Весь процесс расконсервации производства может обойтись "Газпром бытовые системы" в сумму от 20 млн до 50 млн долларов.

При этом оба завода Bosch в Стрельне принадлежат ООО "БСХ Бытовые приборы", которая работает в России с 1994 года. С 2024 года компания находится в управлении дочки Газпрома. Однако, если немецкий концерн решит вернуться в Россию, все активы вернутся в его управление.

В соответствии с отчетностью "БСХ Бытовые приборы" за 2024 года, компания не произвела ни одной единицы продукции и сократила штат с 635 до 369 человек в прошлом году. При этом, по словам директора департамента бытовой электроники OCS Владислава Бородина, в конце 2024 года "Газпром бытовые системы" уже произвел тестовую партию новой техники, включая стиральные машины под собственным брендом. Более того, дочка Газпрома также владеет брендом газовых плит Darina.

Напомним, что в мае 2024 года стало известно, что российский автомобильный бренд Aurus получил в свое пользование бывший завод Toyota в Петербурге. Тогда планировалось, что производство автомобилей начнется до конца 2024 года. Однако в конце марта 2025 года глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил, что Смольный не знает, когда стартует производство на бывшем заводе Toyota и будут ли это машины Aurus или иных марок.

Анастасия Луценко, фото: unsplah