Обвиняемого в сотрудничестве с иностранной разведкой осудили на 5 лет

Петербургский городской суд приговорил к 5 годам колонии общего режима Магомедгаджи Рабаданова за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ), сообщила 23 апреля объединенная пресс-служба судов города. У него также конфискуют все электронные устройства, которые он мог использовать для совершения преступления.

По версии следствия, мужчина якобы обратился в военную разведку Украины с предложением передать им информацию и совершить действия, которые могли "способствовать военному поражению РФ".

При этом сам Рабаданов все обвинения отрицает. По его версии, его якобы подставили: подобрали человека с похожей внешностью и голосом, получили удаленный доступ ко всем его электронным устройствам, а также провели конспиративную встречу. Рабаданов считает, что против него действовала в том числе и его бывшая супруга и дети, которые якобы желали завладеть двумя его комнатами.

В публикации пресс-службы судов подчеркнули, что у осужденного нет никакого специального статуса, в том числе адвоката.

Напомним, что Рабаданов был отправлен под стражу Смольнинским районным судом в январе 2024 года. Тогда его подозревали в покушении на сотрудничество с иностранным государством (ч. 3 ст. 30 — ст. 275.1 УК РФ).

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в 2024 году в России за сотрудничество с другим государством или иностранной организацией, направленное против безопасности страны (ст. 275.1 УК РФ), был осужден 21 человек. Это более чем в два раза больше, чем в 2023 году – тогда количество приговоров по этой статье составило девять.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру