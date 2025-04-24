Адвокат политолога Бестужева попросил суд провести новую экспертизу

Городской суд Петербурга с третьей попытки приступил к рассмотрению апелляции на приговор политологу Евгению Бестужеву, вынесенный по делу о распространении в интернете фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), передает 24 апреля корреспондент ЗАКС.Ру. Адвокат Сергей Подольский заявил ходатайство о повторном проведении экспертизы, после чего заседание вновь отложили на месяц.

В ноябре 2024 года Калининский районный суд приговорил Бестужева к 5 годам 3 месяцам условно. Также ему запретили заниматься деятельностью в интернете в течение 4,5 лет.

В этот раз заседание началось с того, что председательствующий судья зачитал полученное по почте ходатайство Бестужева о рассмотрении апелляции в его отсутствие. Подсудимый показал, что проходит лечение на территории Литвы в связи с необходимостью поправить здоровье после длительного пребывания в СИЗО. Стороны против удовлетворения ходатайства не возражали.

Апелляции на приговор подали как сторона защиты, так и сторона обвинения. Суть их в ходе заседания огласил судья.

Прокуратура сочла назначенное наказание излишне мягким и попросила приговор отменить и вернуть его в суд первой инстанции для нового рассмотрения. Условный срок надзорное ведомство попросило заменить реальным, сославшись на то, что назначенное наказание, по мнению стороны обвинения, не может привести к исправлению Бестужева. В прокуратуре посчитали, что суд не оценил должным образом заключение эксперта СПбГУ по делу, и выразили несогласие с отсутствием мотивировки касательно выбора судом только одного экспертного заключения из двух при составлении обвинительного приговора. Вопросы ведомства возникли и к тому, что суд не указал редакцию вменяемой Бестужеву статьи, подлежавшую применению на день совершения преступления.

Кроме того, в прокуратуре сочли нарушением то, что Бестужев дал интервью сразу после оглашения приговора. Соответствующая запись была опубликована на YouTube.

В свою очередь, адвокат просил суд отменить приговор и оправдать своего подзащитного за отсутствием в его действиях состава преступления. Он указал, что уголовное дело было возбуждено из-за содержания 22 постов во "ВКонтакте", в то время как в окончательном обвинении фигурировали 27 постов. Кроме того, он выразил несогласие с использованием судом в качестве доказательства выводов экспертизы, которая, по его мнению, была проведена с нарушениями. "Экспертом самостоятельно изменены вопросы суда, что привело к выходу эксперта за пределы предъявленного Бестужеву обвинения", — передал позицию защиты судья и перечислил иные претензии к экспертному заключению.

Кроме того, защитник посчитал, что при вынесении приговора применялась редакция закона, не вступившая в законную силу на момент совершения преступления.

После оглашения сути ходатайств настал черед выступить сторонам. Адвокат заявил, что никакой чрезмерной мягкости в приговоре не было. Доводы о нарушении Бестужевым запрета на деятельность в интернете Подольский счел несостоятельными, поскольку, по его мнению, политолог не мог контролировать запись и сам никакой информации в интернете не публиковал.

Представительница прокуратуры поддержала заявленное ведомством ходатайство в части доводов о незаконности и необоснованности наказания Бестужеву "чрезмерно мягкого" наказания и, в частности, в вопросе о применении редакции закона о распространении фейков.

Завершилось заседание после того, как Подольский заявил ходатайство о проведении повторной экспертизы. "Полагаем, что та экспертиза, которая имеется в материалах дела, не соответствует закону, и само исследование, которое провел эксперт, не может считаться надлежащим, так как он не исследовал объект исследования", — заявил он.

Подольский попросил вновь поставить перед экспертом те же вопросы, которые ставились судом первой инстанции. Также он попросил назначить для проведения исследования другое учреждение, а именно РФЦСЭ при Минюсте.

Суд взял паузу для изучения представленного ходатайства и решения по нему. Заседание отложили до 20 мая.

Ранее заседания дважды откладывались из-за вопросов, касающихся должного оповещения участников процесса. В первый раз это касалось самого осужденного, а также прокуратуры. Во второй раз у судейской коллегии возникли сомнения в том, был ли политолог должным образом оповещен о проведении заседания. Об отъезде Бестужева за рубеж стало известно в конце декабря 2024 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру