В Парке Победы открыли памятник маршалу Захарову

На Алее Героев в Московском Парке Победы открыли памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Матвею Захарову, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга 5 мая. На церемонии открытия от имени Беглова присутствовал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Жизнь и боевой путь прославленного маршала были связаны с нашим городом. Он работал слесарем на заводах Петрограда, в 1918 году окончил 2-е Советские Петроградские артиллерийские курсы. В 1941-м Матвей Васильевич внёс большой вклад в организацию обороны города, организовывал подвоз питания и боеприпасов. Его стратегическое мышление помогло Ленинграду выстоять в тяжелейших условиях блокады", – приводятся слова губернатора Александра Беглова в публикации пресс-службы.

Глава Петербурга подчеркнул, открытие нового памятника на Аллее Героев является важным шагов для увековечивания памяти участников Ленинградской битвы, среди которых значится маршал Захаров. Беглов также напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал предложение петербургского ветеранов и блокадников признать даты завершения битвы 9 августа Днем воинской славы. Соответствующий законопроект Путин внес в Госдуму 11 марта, а уже 19 марта нижняя палата парламента приняла его сразу в трех чтениях.

Перед началом церемонии открытия памятника состоялось торжественное возложение цветов к памятнику маршалу Жукову, установленному в центре Аллеи Героев в 1995 году. В нем помимо Пиотровского приняли участие ветераны, представители органов власти, духовой оркестр Военной академии войск национальной гвардии РФ и жители Московского района.

Проектированием памятника маршалу Захарова занимались скульпторы Вадим Сазонов и Николай Иванов, а также архитектор Александр Миронов. Проект монумента был одобрен членами Градостроительного совета в апреле 2024 года. Памятник представляет собой бронзовый бюст высотой на гранитном постаменте высотой, общая высота - 3,86 м. Инициатором проекта и заказчиком работ по его созданию выступило ООО "Архитектурная мастерская "Миронов и партнеры". Финансирование проектирования, изготовления и установки монумента проходило за счет внебюджетных средств.

Матвей Захаров (1898-1972) - советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского союза. Во время Великой Отечественной войны он руководил Генштаба ВС СССР, а также командовал войсками Ленинградского военного округа. Принимал участие в планировании и проведении ряда стратегических операций.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации в Telegram-канале Пиотровского