Беглов возложил цветы к могиле почетного гражданина Петербурга Гранова

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Серафимовское кладбище, где возложил цветы к надгробию почетного гражданина Петербурга, академика РАН Анатолия Гранова, сообщила пресс-служба градоначальника 12 мая. Гранов скончался в этот день в 2017 году.

"Такие ученые, как Анатолий Михайлович Гранов – гордость российской и петербургской медицины. На протяжении 24-х лет он возглавлял Российский научный центр радиологии и хирургических технологий. На его счету много открытий и внедренных методов лечения тяжелых заболеваний, получивших мировое признание. Он проводил сложнейшие операции, в том числе впервые в нашем городе по трансплантации печени", - приводятся слова Беглова в публикации.

Губернатор отметил, что в Петербурге продолжает развиваться система онкологической помощи. По его словам, большой вклад в эту сферу внес Гранов – он создал сильнейшую школу онкологов в Петербурге.

Помимо могилы Гранова Беглов возложил цветы к памятнику погибшим жителях блокадного Ленинграда, расположенном на территории мемориального комплекса на Серафимовском кладбище. Посетил губернатор и мемориал моряков-подводников, погибших в 2019 году на глубоководном аппарате в Баренцевом море. К нему Беглов также возложил цветы.

Отметим, что звание почетного гражданина Петербурга Анатолий Гранов получил в 2011 году.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в Заксобрании Петербурга было принято решение в 2025 году присвоить до трех званий почетного гражданина города. Среди кандидатов на его получение числятся председатель Совета организации ветеранов Санкт-Петербурга Василий Волобуев, член совета ветеранов Ленинградской армии народного ополчения Зиновий Меркин и глава правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Всего изначально было выбрано пять претендентов на это звание, однако глава Совета ветеранов-однополчан Ленинградской армии народного ополчения Екатерина Тутурова и директор публичной библиотеки имени В. В. Маяковского Зоя Чалова решили снять свои кандидатуры.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного