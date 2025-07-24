В Петербурге помыли Медного всадника ко дню ВМФ

Памятник "Медный всадник", посвященный первому российскому императору и основателю Петербурга Петру Первому, отмыли в преддверии Дня Военно-морского флота (ВМФ), сообщил 24 июля вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

"Медный всадник ко Дню ВМФ готов! Сегодня памятнику Петру I отмыли от пыли и грязи. Блестит на солнце и радует петербуржцев и гостей города)", - написал Пиотровский в публикации.

Помимо Медного всадника, в порядок привели также обелиск "Городу-герою Ленинграду" на площади Восстания. Как сообщил "Коммерсантъ", рабочие очистили поверхность монумента его барельефы и звезду на вершине обелиска.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году праздничный концерт в часть Дня Военно-морского флота России на Дворцовой площади не состоится. Вместо этого культурная праздничная программа пройдет в Кронштадте. Ранее ряд СМИ также сообщали, что в этом году могут отменить Главный военно-морской парад, однако официального заявления от властей Петербурга пока не поступало.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал губернатора Александра Беглова