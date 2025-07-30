Смольный планирует восстановить экологию Суздальских озер

Комитет по природопользованию Петербурга готовится приступить к работе по оздоровлению гидросистемы Суздальских озер, сообщили 30 июля в пресс-службе Смольного.

"Сегодня озера испытывают серьезную антропогенную нагрузку. Большое влияние на них оказывают климатические изменения. Концепция оздоровления этих водных объектов содержит системные решения, которые позволят улучшить экологическое состояние и водообеспеченность водоемов, увеличить их рекреационный потенциал и восстановить историческую гидросистему, как единое целое", - приводит слова губернатора Петербурга Александра Беглова пресс-служба.

Среди планируемых мероприятий по очистке озер и близлежащих территорий значатся борьба с несанкционированным сбросом сточных вод, ликвидация свалок, очистка дна водоемов и ремонт гидротехнических сооружений. Одновременно с оздоровлением озер должно будет обновляться и благоустройство вокруг них.

Отметим, инженерные изыскания и разработка проектной документации по экологическому оздоровлению гидросистемы Суздальских озер ведется СПБ ГУП " Экострой " с 2023 года, судя по данным сайта госзакупок. Цена контракта составляет 39,5 млн рублей. Подготовительные работы должны будут быть закончены к 30 сентября 2025 года. В июне комитет по природопользованию также заключил с ООО "Технотерра" договор на 4,5 млн рублей на исследование состояния Нижнего Большого Суздальского озера и обследование реки Каменки для верификации и корректировки комплекса мер по охране гидросистемы Суздальских озер.

Администрация Выборгского района в свою очередь недавно объявила конкурс на благоустройство территории у пляжа Верхнего Суздальского озера. Начальная цена контракта составляет 37,8 млн рублей.

Напомним, по состоянию на 29 июля в Роспотребнадзоре выявили только один пригодный для купания водоем. Им оказалось Безымянное озеро в Красносельском районе.

фото с сайта Смольного