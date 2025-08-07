РЖД начали тестировать контактную сеть для первого этапа ВСМ

В московской Щербинке стартовали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе РЖД 7 августа. Они продлятся до весны 2026 года.

Как отмечается в публикации, для испытания был смонтирован опытный участок длиной 800 м на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. Там проведут целый комплекс исследований, необходимый для подтверждения надежности и безопасности конструкций при использовании.

В изготовлении комплектующих были задействованы около 80 компаний, который создали более 800 деталей по техзаданию РЖД. Из этих деталей и был собран опытный участок. Специалистам предстоит проверить совместимость элементов контактной сети, а также их технические параметры.

Кроме того, испытываются системы стационарной диагностики. На опытном участке разместили 32 датчика, которые фиксируют уровень напряжения в контактной сети, ее положение в пространстве, температуру и ряд других показателей. В будущем их также будут использовать для определения образования наледи.

В РЖД подчеркнули, что весь цикл испытаний должен быть завершен весной 2026 года.

Напомним, пустить пассажирское движение по ВСМ планируют в 2028 году, а тестовые испытания поездов должны начаться уже в 2027 году. Бывший министр транспорта Роман Старовойт в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в январе 2025 года пообещал закончить возведение ВСМ точно в срок. После этого, в конце февраля, вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что ряд работ на отдельных участках уже идет с опережением графика.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба РЖД