Петербуржцам могут запретить выкапывать черемшу в лесах

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит вопрос о запрете заготовки в городских лесах луковиц дикорастующих растений, в том числе черемши, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение городского парламента 6 августа. Авторами инициативы выступили представители фракции СРЗП Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Любовь Менделеева.

Поправки вносятся в действующий закон "О регулировании лесных отношений в Санкт-Петербурге". Сейчас норма содержит требование о том, что заготовка черемши и побегов папоротника должна происходить без ухудшения состояния их зарослей. При этом запрещено вырывать растения с корнями, а также повреждать листья (вайи) и корневища папоротника.

В то же время в законе отсутствует запрет на вырывание из земли или повреждение луковиц растений. Представленная депутатами инициатива восполняет этот пробел.

"Сохраняется угроза исчезновения популяций указанных растений на территории Санкт-Петербурга из-за их сбора населением, включая выкапывание луковиц черемши, в том числе для пересадки на садовые, огородные и приусадебные земельные участки", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты отмечают, что черемша занесена в Красную книгу ряда российских регионов, включая Ленинградскую область, а также Красную книгу Белоруссии.

