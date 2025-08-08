Фигурант дела о хищениях при реставрации консерватории отправился на СВО

Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Красногвардейского районного суда в отношении Елены Завадской и Евгения Ярмоша, признанных виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств (пп. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщила 8 августа объединенная пресс-служба судов города. Они похитили 191 млн рублей при реставрации консерватории имени Римского-Корсакова.

В марте 2024 года суд приговорил Ярмоша к 9 годам исправительной колонии, Завадскую — к 7 годам. В апелляционной жалобе защита просила отменить приговор Завадской и оправдать ее, либо же направить дело на пересмотр, освободив женщину из-под стражи. Однако Горсуд к доводам защитников не прислушался, приговор Завадской оставили без изменений.

При этом уголовное дело в отношении Ярмоша все-таки было приостановлено. Причиной стала его отправка на специальную военную операцию.

Напомним, суд первой инстанции установил, что компания "Меандр", владельцем которой являлся Ярмош, а директором — Завадская, выиграла конкурс на реставрацию здания консерватории. С компанией был заключен контракт на 606 млн рублей, 191 млн из которых были выплачены авансом. В итоге предоставленные деньги были похищены Ярмошом и Завадской. Фигурантов задержали в 2020 году, Следственный комитет ходатайствовал об их аресте.

Отметим, что реставрация консерватории имени Римского-Корсакова началась в марте 2015 года. Об окончании работ в консерватории сообщил в конце декабря 2024 года зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В конце мая Хуснуллин добавил, что учреждение начнет работу летом 2025 года.

В июне 2025 года отреставрированную консерваторию посетил президент России Владимир Путин.

