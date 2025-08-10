ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 10 августа 2025, 15:40

Депутат Ходосок принял участие в Большом семейном фестивале в Сестрорецке

фото ЗакС политика Депутат Ходосок принял участие в Большом семейном фестивале в Сестрорецке

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Александр Ходосок принял участие в Большом семейном фестивале, который 9 и 10 августа проходит в Сестрорецке. В рамках фестиваля работала мобильная приемная парламентария. 

Также депутат Ходосок посетил некоторые интерактивные зоны. В частности, побывал на стенде, где плели маскировочные сети, которые направят военнослужащим в зону специальной военной операции. Еще парламентарий ответил на вопросы юных петербуржцев. Как уточнил Ходосок в беседе с ЗАКС.Ру, дети спрашивали, на какие оценки он учился в школе. Депутат ответил, что "по-разному". 

Люди постарше задавали свои вопросы о ЖКХ и благоустройстве экспертам-юристам. Среди них, например, был экс-депутат Заксобрания Александр Ваймер

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как депутаты Алексей Цивилев и Денис Четырбок провели прием на Большом семейном фестивале в Московском районе. Мероприятие состоялось в середине июля.

Константин Леньков / Фото Александр Ходосок


