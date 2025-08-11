МО "Ульянка" переезжает в новое помещение

Местная администрация и муниципальный совет МО "Ульянка" переезжает на новое место. Теперь они будут занимать помещение по адресу проспект Ветеранов, дом №78, сообщил в своих соцсетях депутат Павел Кондрашов 11 августа. Раньше в этом помещении располагался ЖКС №1 Кировского района.

Принимать граждан на новом месте собираются с 1 сентября. Сейчас муниципалы перевозят вещи. В беседе с ЗАКС.Ру депутат Кондрашов выразил надежду, что на эти цели потребуется около недели. Помещение находится в 15 минутах ходьбы от прежнего здания МО на улице Генерала Симоняка.

Напомним, муниципалы из "Ульянке" были выселены из своего прежнего помещения по решению суда. Состояние здания на улице Генерала Симоняка близко к аварийному. Перспектива переезда нависла над муниципалитетом еще в июле 2023 года. На необходимости проведения ремонтных работ настаивала прокуратура. Отметим, длительное время КИО не могли найти новую площадку для мунциипалов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру