Муниципал 11 августа 2025, 15:37

МО "Ульянка" переезжает в новое помещение

МО "Ульянка" переезжает в новое помещение

Местная администрация и муниципальный совет МО "Ульянка" переезжает на новое место. Теперь они будут занимать помещение по адресу проспект Ветеранов, дом №78, сообщил в своих соцсетях депутат Павел Кондрашов 11 августа. Раньше в этом помещении располагался ЖКС №1 Кировского района. 

Принимать граждан на новом месте собираются с 1 сентября. Сейчас муниципалы перевозят вещи. В беседе с ЗАКС.Ру депутат Кондрашов выразил надежду, что на эти цели потребуется около недели. Помещение находится в 15 минутах ходьбы от прежнего здания МО на улице Генерала Симоняка. 

Напомним, муниципалы из "Ульянке" были выселены из своего прежнего помещения по решению суда. Состояние здания на улице Генерала Симоняка близко к аварийному. Перспектива переезда нависла над муниципалитетом еще в июле 2023 года. На необходимости проведения ремонтных работ настаивала прокуратура. Отметим, длительное время КИО не могли найти новую площадку для мунциипалов. 

Константин Леньков


МО Ульянка
Кондрашов Павел Вячеславович
Кондрашов Павел Вячеславович 






