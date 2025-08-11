ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 11 августа 2025, 16:27

В Петербурге оборудуют 18 избирательных участков на выборах главы Ленобласти

На выборах губернатора Ленинградской области в Петербурге будут действовать 18 экстерриториальных избирательных участков, сообщил 11 августа глава Горизбиркома Максим Мейксин. Соглашение о взаимодействии было подписано между избиркомами обоих регионов.

"Избирательная комиссия Ленинградской области совместно с Санкт-Петербургской избирательной комиссией приняла решение об образовании на территории Санкт-Петербурга 18 экстерриториальных избирательных участков", — написал Мейксин в своем telegram-канале.

Как отметил глава ГИК, подобное решение поспособствует голосованию жителей Ленобласти, которые будут находиться в Петербурге. Сами выборы состоятся 14 сентября.

В июне глава избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский делился планами обустройства 44 экстерриториальных участков на выборах губернатора. Помимо Петербурга, их собираются открыть в Донбассе, Новороссии и на приграничных территориях.

Отметим, что в Единый день голосования в Петербурге также будет работать экстерриториальный избирательный участок на выборах главы Курской области. Сейчас регионом руководит в статусе врио губернатора Александр Хинштейн. До этого он был депутатом Госдумы, где возглавлял комитет по информполитике.

Андрей Казарлыга


