ГИК создаст два избирательных участка в петербургских СИЗО

Петербургская избирательная комиссия сообщила 12 августа в своем Telegram-канале о том, что создаст два "специальных избирательных участка" для голосования находящихся под стражей граждан из других регионов. Решение об этом было принято на прошедшем утром заседании Горизбиркома.

Голосование организуют для россиян из тех регионов, где в сентябре пройдут выборы глав. Его проведут в СИЗО № 1 "Кресты" в Колпино, в СИЗО № 5 на Арсенальной набережной и в областной больнице УФСИН имени доктора Ф. П. Гааза.

Отметим, что это не первый раз, когда Горизбирком организует голосование для иногородних граждан, находящихся в СИЗО. На выборах в сентябре 2024 года поучаствовать в выборах могли арестанты СИЗО № 1 и СИЗО № 5. О том, как проходило голосование в "Крестах", писал тогда ЗАКС.Ру. Временные УИК в двух следственных изоляторах создавали и во время выборов президента в марте 2024 года.

Ранее Горизбирком и Леноблизбирком договорились о создании 18 экстерриториальных участков в Петербурге для голосования на выборах губернатора Ленинградской области. Процедура продлится три дня с 12 по 14 сентября, выбирать жителям области предстоит из пяти кандидатов. Кроме действующего губернатора Александра Дрозденко ("Единая Россия"), за пост главы региона поборются Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский ("Зеленые"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и Игорь Новиков ("Справедливая Россия — За Правду").

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру