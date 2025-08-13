ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13 августа 2025, 15:21

Цивилев предложил использовать ИИ для выявления разбросанных по городу самокатов

фото ЗакС политика Цивилев предложил использовать ИИ для выявления разбросанных по городу самокатов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев направил обращение в комитет по транспорту с просьбой рассмотреть возможность применять нейросети для автоматического выявления случаев неправомерной парковки СИМ, сообщил парламентарий в своем telegram-канале 13 августа.

Цивилев рассказал главе комтранса Валентину Енокаеву о многочисленных жалобах петербуржцев на хаотичную парковку СИМ в городе, которая мешает пешеходам и портит облик города. "Существующие механизмы контроля (обращения жителей, патрулирование) неэффективны и не масштабируемы, носят выборочный характер и не обеспечивают системного решения проблемы", - отметил депутат. 

Использование нейросети для выявления разбросанных самокатов, по мнению автора обращения, поможет сократить траты ресурсов на "очный" мониторинг, а также увеличить скорость устранения нарушений. 

Депутат предлагает собрать рабочую группу по обсуждению этого предложения с участием депутатов, представителей профильных ведомств и бизнеса, а также общественности.

Напомним, в начале августа стало известно, что петербургские активисты обжаловали в Верховном суде отказ в проведении референдума о запрете арендных электросамокатов. В конце июля петербургский муниципалитет "Чкаловское" в своих соцсетях запустил опрос на тему возможного запрета использования СИМ на территории округа.

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама