Цивилев предложил использовать ИИ для выявления разбросанных по городу самокатов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев направил обращение в комитет по транспорту с просьбой рассмотреть возможность применять нейросети для автоматического выявления случаев неправомерной парковки СИМ, сообщил парламентарий в своем telegram-канале 13 августа.

Цивилев рассказал главе комтранса Валентину Енокаеву о многочисленных жалобах петербуржцев на хаотичную парковку СИМ в городе, которая мешает пешеходам и портит облик города. "Существующие механизмы контроля (обращения жителей, патрулирование) неэффективны и не масштабируемы, носят выборочный характер и не обеспечивают системного решения проблемы", - отметил депутат.

Использование нейросети для выявления разбросанных самокатов, по мнению автора обращения, поможет сократить траты ресурсов на "очный" мониторинг, а также увеличить скорость устранения нарушений.

Депутат предлагает собрать рабочую группу по обсуждению этого предложения с участием депутатов, представителей профильных ведомств и бизнеса, а также общественности.

Напомним, в начале августа стало известно, что петербургские активисты обжаловали в Верховном суде отказ в проведении референдума о запрете арендных электросамокатов. В конце июля петербургский муниципалитет "Чкаловское" в своих соцсетях запустил опрос на тему возможного запрета использования СИМ на территории округа.

фото ЗАКС.Ру