Смольный выделит 1,5 млн рублей на проведение казачьих мероприятий

Правительство Петербурга выделит казачьим обществам города 1,5 млн рублей субсидий на проведение мероприятий, сообщила пресс-служба Смольного 15 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Как говорится в публикации, субсидии рассчитаны на проведение мероприятий, направленных на сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия петербургского казачества в патриотическом воспитании молодежи. Получить средства смогут те общества, которые значатся в специальном госреестре и входят в состав Северо-Западного войскового казачьего общества. На предоставлении субсидий будет проводиться отбор.

Как подчеркнули в пресс-служба Смольного, данная мера направлена на повышение роли казачества в патриотическом воспитании и привлечение творческих казачьих коллективов к культурно-просветительским проектам.

Отметим, что в проекте бюджета Петербурга на 2025 год на "сохранение самобытной казачьей культуры" и участие казачества в патриотическом воспитании молодежи было заложено 3,3 млн рублей. При этом в 2024 году на эти нужды Смольный собирался выделить 1,35 млн рублей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру