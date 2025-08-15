Ленобласть направила на Донбасс 800 наборов для новорожденных

Управление ЗАГС Ленинградской области направило партию комплектов для новорожденных на подшефные территории на Донбассе, сообщила пресс-служба администрации региона 15 августа. Подарочные наборы поступят в Мариуполь и Енакиево.

"Решение передать подарки на подшефные территории принял губернатор Ленинградской области. В Мариуполь идет 600 комплектов, и 200 — в Енакиево. Их будут дарить, как и ленинградским новорождённым", - сообщила начальник управления ЗАГС Ольга Куликова.

В подарочный набор входят байковое одеяло, две пачки подгузников, средство для ухода, пустышка и бутылочка, прорезыватель, комплект одежды, полотенце-халат и пеленки. Отметим, что состав комплектов обновили в мае 2025 года.

Напомним, в апреле подарочные наборы для новорожденных в город-побратим Мариуполь направил Петербург. Идею о выдаче мариупольцам таких комплектов озвучил в ходе XV Петербургского международного образовательного форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

фото: скриншот видео пресс-служба администрации Ленобласти