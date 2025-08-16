С "Ленфильма" взыскали 2,2 млн рублей за проект реставрации здания киностудии

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск архитектурного бюро "Градпроект" о взыскании средств с киностудии "Ленфильм" в размере 2,2 млн рублей. Поводом для обращения в суд стал договор о подготовке проектной документации для реставрации главного здания киностудии на Каменноостровском проспекте, сообщил "Деловой Петербург". Суд принял решение 13 августа.

Киностудия заключила договор с архитектурным бюро в декабре 2022 года. Позже организации заключали допсоглашения, в соответствии с которыми документация должна быть готова за 450 дней. Стоимость работ бюро оценили в 3,2 млн рубле. Студия в качестве аванса передала бюро чуть менее 1 млн рублей, а после выполнения работ не внесла оставшуюся часть платежа.

Последние годы "Ленфильм" испытывает трудности с финансами. В начале недели стало известно, что суд обязал студию выплатить Росимуществу более 2 млн рублей за невыплату дивидендов.

О том, как "возрождать" петербургскую киностудию в последние месяцы часто рассуждают чиновники. В начале июля губернатор Петербурга Александр Беглов обсуждал этот вопрос с гендиректором студии.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру