20 августа 2025, 17:01

Куряне в Петербурге досрочно проголосуют на выборах губернатора Курской области

Жители Курской области, которые сейчас находятся в Петербурге, смогут досрочно принять участие в выборах главы региона. Соответствующее решение приняла избирательная комиссия Курской области, сообщил глава петербургского избиркома Максим Мейксин в своем telegram-канале 20 августа. 

Голосование на экстерриториальных участках в Петербурге пройдет 5, 6 и 7 сентября. Куряне смогут проголосовать на участке по адресу ул. Красного Текстильщика, д.10-12, литера Д.

О том, что жители приграничного региона смогут проголосовать в Петербурге, стало известно в начале августа. Выборы будут длиться три дня: 12, 13 и 14 сентября. На пост высшего должностного лица региона претендуют четверо, в том числе врио главы Курской области Александр Хинштейн, который руководит Курской областью с декабря 2024 года. 

