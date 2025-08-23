Прямая линия с вице-губернатором Поляковым состоится на следующей неделе

В следующий четверг, 28 августа, состоится прямая линия с вице-губернатором Кириллом Поляковым, информация об этом появилась 23 августа в telegram-канале губернатора Александра Беглова. Отвечать на вопросы горожан чиновник будет в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург", трансляция начнется в 20:00.

Поляков курирует в правительстве Петербурга деятельность комитета по транспорту и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В рамках прямой линии вице-губернатор будет отвечать на вопросы, поступившие от горожан перед эфиром. Задать их можно на странице в cоцсети "ВКонтакте" или же по телефону 246-79-49.

Ранее героем прямой линии стал вице-губернатор Алексей Корабельников, это произошло 31 июля. Среди прочего он рассказывал о мерах по борьбе с нелегальной торговлей в Петербурге. Для Полякова предстоящая прямая линия станет уже не первой по счету, в последний раз он участвовал в ней в августе 2024 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру