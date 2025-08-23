На могиле Пригожина отслужили панихиду

Панихиду отслужили на могиле основателя ЧВК "Вагнер", предпринимателя Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге, сообщил 23 августа портал MR7. Службу провели во вторую годовщину гибели бизнесмена.

В публикации отмечается, что панихиду посетили несколько десятков человек, в том числе мужчины в камуфляжной форме. Часть из них скрывали свои лица, уточнили журналисты.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате крушения бизнес-джета в небе над Тверской областью. Вместе с ним летели девять человек, в том числе три члена экипажа и шесть пассажиров, включая бывшего командира ЧВК Дмитрия Уткина. В результате катастрофы выживших не оказалось. Бизнесмена похоронили 29 августа рядом с могилой его отца.

Ранее стало известно о планах семьи Пригожина установить памятник на месте его гибели. По словам матери погибшего, там уже выкупили земельный участок и готовятся к установке монумента.

Андрей Казарлыга, фото: MR7