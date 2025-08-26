Китайским блогерам-миллионникам хотят показать "СКА-Арену" и метро Петербурга

Популярным блогерам из Китая могут показать в Петербурге "Зенит Арену" и "СКА-Арену", провезти их в метро и позволить приготовить блюда русской кухни, рассказал 26 августа депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов в своем telegram-канале. Подобные идеи были поддержаны генконсулом КНР Ло Чжаньхуэем и зампредом комитета по развитию туризма Наной Гвичия на встрече, посвященной подготовке визита в Северную столицу 10 блогеров с миллионной аудиторией.

Встреча состоялась во вторник по приглашению генконсула Китая. Как рассказал Панов, участники сочли важным передать жителям КНР идею о том, что Петербург является не только культурной столицей, но и развивающимся мегаполисом.

"Вместе с г-ном Ло Чжаньхуэем и Наной Маргушевной сошлись во мнении, что молодому поколению китайских "контент-мейкеров" в рамках визита в Петербург будет крайне интересно увидеть город глазами тех, кто здесь живет", — отметил Панов.

В качестве примера он привел поездки в метро, "которое само по себе является настоящим шедевром архитектуры и инженерной мысли", приготовление блюд исконно русской кухни, а также посещение музеев современного искусства и новых креативных и арт-пространств. Также он посчитал интересными для гостей из Китая футбольный стадион и хоккейную арену.

Об идее Панова пригласить 10 популярных китайских блогеров для популяризации туризма в Петербурге стало известно месяцем ранее. С соответствующим предложением депутат обратился к вице-губернатору Борису Пиотровскому, при этом он привел в пример опыт привлечения блогера Ян Жуньсинь, известной как Даньдань, к освещению ярмарки в Москве. По его словам, за шесть часов стрима она смогла обеспечить продажу российских товаров на 1 млрд рублей.

Позже идею поддержал спикер Заксобрания Александр Бельский. На прошлой неделе Панов сообщил, что получил положительный ответ от Пиотровского, после чего провел рабочую встречу с Гвичия при участии комитета по внешним связям. Стороны договорились "в ближайшей обозримой перспективе" представить сценарий блог-тура по городу.

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Дмитрия Панова