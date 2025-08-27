"Владимир Путин — чемпион": Депутат Павлов пообщался с местным жителем в Китае

Лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов пообщался с жителем Китая во время посещения этой страны, видеозапись короткого разговора он выложил 27 августа в своем Telegram-канале. Собеседники благожелательно поговорили на русском языке о России и президенте Владимире Путине.

На записи Павлов приобнимает за плечи прохожего и представляет его как "китайского брата". Вслед за этим депутат интересуется у мужчины, "за Путина" ли он. "Владимир Путин", — отвечает ему местный житель и смеется.

— Владимир Путин — чемпион, да? — продолжает вопросы Павлов.

— Нормально, — отвечает прохожий.

— Нормально! — подхватывает Павлов. — Мы за Россию. Россия — хорошо.

Собеседник депутата согласился с ним и в знак поддержки поднял большой палец вверх. "Очень хорошо! Отлично!" — добавил он. После этого участники записи разошлись по своим делам.

— Вот такие ребята дружелюбные, любят нашего президента и вообще Россию. Очень приятно, кстати, — резюмировал Павлов, оставшись в кадре один.

В подписи к ролику депутат, среди прочего, написал: "Всегда говорю, что горжусь своей Страной и нашим Лидером. И здесь, в Китае, убеждаюсь в этом еще и еще раз".

Ранее в среду Павлов опубликовал еще один ролик, в котором сообщил, что находится в "спортивном отпуске". "Двигаюсь на марафон, летим через Китай", — рассказал он.

В ночь на 24 августа Павлов вместе с депутатом Денисом Четырбоком приняли участие в "Ночном забеге" в Петербурге. Первый преодолел дистанцию 10 километров, второй пробежал пять километров.

Накануне коллега Павлова по фракции Дмитрий Панов рассказал о подготовке к визиту 10 популярных китайских блогеров в Петербург. Связанные с этим вопросы обсуждались на встрече с генконсулом КНР Ло Чжаньхуэем и зампредом комитета по развитию туризма Наной Гвичия. Стороны сочли, что гостям из Китая могут быть интересны поездка в метро, посещение "Зенит Арены" и "СКА-Арены", а также приготовление блюд русской кухни. Предполагается, что мероприятие поможет популяризировать поездки в Петербург среди жителей КНР.

