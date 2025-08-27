ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 27 августа 2025, 18:33

На Донбассе откроют 12 участков для голосования на выборах главы Ленобласти

фото ЗакС политика На Донбассе откроют 12 участков для голосования на выборах главы Ленобласти

Избирательная комиссия Ленобласти приняла решение создать 12 экстерриториальных избирательных участков на территории новых регионов, сообщила пресс-служба Леноблизбиркома 27 августа. Там смогут проголосовать граждане, зарегистрированные на территории Ленинградской области.

"Избиратели, зарегистрированные в Ленинградской области, которые защищают нашу страну в зоне спецоперации и работают над восстановлением городов Донбасса, смогут проголосовать на выборах Губернатора Ленинградской области, которые пройдут 12, 13 или 14 сентября, на территории новых регионов России", - говорится в публикации Леноблизбиркома.

Избирательные участки откроют на территории ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Избиратели смогут проголосовать как досрочно, в период с 3 по 9 сентября, так и в установленные дни голосования с 12 по 14 сентября.

Ранее стало известно, что в Петербурге оборудуют 18 экстерриториальных избирательных участков для выборов губернатора Ленобласти. Всего Леноблизбирком заявлял о намерении создать 44 экстерриториальных участка на территории семи регионов. 

На выборах избирателям предстоит выбрать из пяти кандидатов. Речь идет о действующем губернаторе Александре Дрозденко ("Единая Россия"), Андрее Лебедеве (ЛДПР), Сергее Малинковиче ("Коммунисты России"), Сергее Лисовском ("Зелёные") и Игоре Новикове ("Справедливая Россия - За правду").

Изначально на пост баллотировались девять человек, однако Леноблизбирком отказался регистрировать Ларису Мухину, выдвинутую КПРФ, Виктора Перова из Партии социальной защиты, Максима Вишневского из "Гражданской инициативы" и представителя "Родины" Алексея Федорова. Причиной стало недостаточное количестве собранных подписей муниципальных депутатов в поддержку их выдвижения. 

