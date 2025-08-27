На Донбассе откроют 12 участков для голосования на выборах главы Ленобласти

Избирательная комиссия Ленобласти приняла решение создать 12 экстерриториальных избирательных участков на территории новых регионов, сообщила пресс-служба Леноблизбиркома 27 августа. Там смогут проголосовать граждане, зарегистрированные на территории Ленинградской области.

"Избиратели, зарегистрированные в Ленинградской области, которые защищают нашу страну в зоне спецоперации и работают над восстановлением городов Донбасса, смогут проголосовать на выборах Губернатора Ленинградской области, которые пройдут 12, 13 или 14 сентября, на территории новых регионов России", - говорится в публикации Леноблизбиркома.

Избирательные участки откроют на территории ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Избиратели смогут проголосовать как досрочно, в период с 3 по 9 сентября, так и в установленные дни голосования с 12 по 14 сентября.

Ранее стало известно, что в Петербурге оборудуют 18 экстерриториальных избирательных участков для выборов губернатора Ленобласти. Всего Леноблизбирком заявлял о намерении создать 44 экстерриториальных участка на территории семи регионов.

На выборах избирателям предстоит выбрать из пяти кандидатов. Речь идет о действующем губернаторе Александре Дрозденко ("Единая Россия"), Андрее Лебедеве (ЛДПР), Сергее Малинковиче ("Коммунисты России"), Сергее Лисовском ("Зелёные") и Игоре Новикове ("Справедливая Россия - За правду").

Изначально на пост баллотировались девять человек, однако Леноблизбирком отказался регистрировать Ларису Мухину, выдвинутую КПРФ, Виктора Перова из Партии социальной защиты, Максима Вишневского из "Гражданской инициативы" и представителя "Родины" Алексея Федорова. Причиной стало недостаточное количестве собранных подписей муниципальных депутатов в поддержку их выдвижения.

