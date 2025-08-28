Экологическую переподготовку учителей закрепят в законодательстве Петербурга

В число основных задач экологического просвещения в Петербурге может войти соответствующая переподготовка педагогического состава, инициативу внесли на рассмотрение Законодательного собрания депутаты Андрей Алескеров, Всеволод Беликов, Денис Четырбок и Марина Шишкина. Получившие дополнительное образование учителя лучше передадут свои знания школьникам, полагают авторы законопроекта.

Поправки вносятся в Экологический кодекс Петербурга. Авторы законопроекта предлагают дополнить пункт об экологическом образовании уточнением, что под ним следует понимать, в том числе, профессиональную переподготовку учителей по программам в сфере экологии и экологической безопасности.

В пояснительной записке отмечается важность преподавания в школах экологии и экологической безопасности. По мнению парламентариев, необходимость этого подстегивают "современные тенденции развития общества и состояние окружающей среды".

Однако же, продолжают авторы, педагоги сами нуждаются в дополнительной профессиональной квалификации "с целью предоставления обучающимся информации, соответствующей современным требованиям как научной, так и законодательной сферы". Поправки в Экологический кодекс разработаны как раз с целью дать учителям возможность переподготовки в этом вопросе.

В июле на рассмотрение ЗакСа поступил законопроект о защите атмосферного воздуха, согласно которому Смольный могут наделить полномочиями по информированию представителей бизнеса о неблагоприятных метеорологических условиях, при которых накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. В ответ предприниматели должны будут временно снижать объемы выбросов в атмосферу.

Позже губернатор Александр Беглов подготовил поправку в Экологический кодекс, касающуюся предоставления Смольному права исследовать и оценивать объекты накопленного вреда окружающей среде.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру