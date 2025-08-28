Беглов поблагодарил силовиков за отражение атаки БПЛА в выходные

Губернатор Александр Беглов сказал слова благодарности сотрудникам силовых органов за действия при отражении атаки беспилотников в конце прошедшей недели. Заявление прозвучало 28 августа во время прямого эфира на телеканале 78.

— Я бы хотел сказать слова благодарности и поблагодарить сотрудников наших силовых ведомств за четкие, своевременные и слаженные действия по отражению вражеской воздушной атаки на Петербург и Ленинградскую область в прошедшие выходные, — заявил Беглов.

Напомним, на прошедших выходных Петербург и Ленинградская область подверглись налетам БПЛА. В субботу, 23 августа, в результате уничтожения беспилотника были повреждены минимум два окна в жилом комплексе "Огни Залива" в Красносельском районе города, собственникам пообещали компенсировать повреждения из бюджета Петербурга. В Ленинградской области в тот день были сбиты шесть беспилотников, согласно сообщениям главы региона Александра Дрозденко. На следующий день, в воскресенье, над Ленобластью уничтожили почти два десятка БПЛА.

