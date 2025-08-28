Беглов: Мы приветствуем мигрантов, которые соблюдают наши законы

Губернатор Петербурга Александр Беглов вечером 28 августа в эфире телеканала 78 высказался о запрете найма мигрантов для работы в курьерских службах и такси. Глава города заявил, "никто никого никуда не гонит", а труд иностранных граждан востребован лишь в определенных отраслях.

- Иностранные работники нам тоже нужны, безусловно, конечно, нужны, но в определенных отраслях, где это необходимо для города и Ленинградской области, где польза от них будет максимальной. И мы приветствуем таких мигрантов, которые соблюдают наши законы и которые помогают нам развивать нашу экономику. Добро пожаловать. Но мы наводим порядок в сфере миграции", - сказал Беглов.

Беглов подчеркнул, что Петербург не первый регион, где ввели подобные ограничения. Ранее похожие запреты ввели в 32 субъектах России. Также губернатор заявил, что городские власти специально установили трехмесячный "переходный период", чтобы бизнес-сообщество смогло своевременно адаптироваться к новым условиям. Ранее бизнес уже предупреждал о возможном повышении цен на услуги из-за возможной нехватки работников.

- Мы должны защищать свой рынок, должны защищать рабочие места, прежде всего для наших горожан, - добавил Беглов.

В конце июля губернатор подписал постановление о запрете на привлечение иностранцев к работе в такси по патенту. По данным Смольного, подобные разрешения в 2024 году получили около десяти тысяч иностранцев. Позже похожий запрет ввели и в отношении курьеров.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру