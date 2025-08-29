В Петербурге изменилась нумерация парковочных зон

Нумерация парковочных зон в четырех центральных районах Петербурга изменилась с 29 августа, напомнили в Городском центре управления парковками. Водителей, оплачивающих стоянку с помощью СМС или через паркомат, попросили быть внимательными при указании номера парковочной зоны.

В сообщении говорится, что в большинстве случаев для пользователей ничего не изменится. Так, ничего не поменялось для владельцев парковочных разрешений из числа местных жителей, их просят ориентироваться на границы своего района. Владельцы абонементов и льготных разрешений по-прежнему смогут парковаться во всех четырех центральных районах. Равным образом изменения не затронут пользователей приложений "Парковки Санкт-Петербурга" и "Парковки России", в их случае зона парковки определяется автоматически по геопозиции.

"Оплата с помощью СМС и через паркомат происходит так же, как раньше, но стоит быть внимательными при обозначении номера парковочной зоны", — обратили внимание пользователей в Центре управления парковками.

Об изменении нумерации парковочных зон в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах стало известно 12 августа. Накануне появилась информация о том, что новые тарифы на парковку заработают с октября. Стоимость часа стоянки будет колебаться от 100 до 360 рублей в зависимости от того, насколько загруженной была признана улица.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру