Станцию метро "Сосновка" учтут в новых ПЗЗ

Комиссия по землепользованию и застройке учитывает запланированную станцию метро "Сосновка" при разработке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ), обратила внимание "Фонтанка.ру" 2 сентября. Это следует из протокола, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Как говорится в документе, сам комитет выступил с предложением установить на этом участке высоту застройки в 20/23 метра. В качестве обоснования в документе значится "Станция метро „Сосновка", вестибюль 1". Комиссия решила удовлетворить это предложение.

Речь идет об участке, расположенного юго-западнее пересечения Северного и Светлановского проспектов. В действующих ПЗЗ высота застройки там составляет 0 метров.

Станция метро "Сосновка" планируется как часть гипотетического ответвления от красной ветки метро на север от станции "Политехническая". Предполагается, что на ответвлении также могут появиться станции "Проспект Культуры" и "Бугры". При этом никакой информации по этому проекту в последнее время нет.

Напомним, ранее стало известно, что на выполнение инженерных изысканий для строительства участка коричневой линии от станции "Каретная" до станции "Суворовская-1" выделили 145 млн рублей. Проектированием этого участка метро занимается ООО "МетроПроект", дочерняя компания АО "Метрострой Северной Столицы". Ожидается, что станции будут открыты к 2030 году.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру