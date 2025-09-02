В реестр ресторанов внесли уже 90 заведений

За второй день действия закона о "наливайках" еще 34 заведения общественного питания подали заявки на включение в реестр ресторанов, сообщил 2 сентября депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок. Всего количество заведений в перечне достигло 90.

При этом парламентарий подчеркнул, что сформированный список не является окончательным. В будущем сотрудники комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ), занимающегося ведением перечня, устроят выездную проверку на соответствие заведений установленным критериям.

"Вместе с тем, уже после первого дня действия закона о "наливайках" многие жители наконец смогли вздохнуть с облегчением и впервые за несколько лет провели ночь в тишине", - заключил Четырбок.

Напомним, с 1 сентября в Петербурге вступил в силу закон о "наливайках", запрещающий продажу алкоголя ночью в точках общепита, расположенных в жилых домах. Согласно новым правилам, продавать спиртное после 22 часов могут только заведения, включенные в реестр ресторанов. В конце августа КППИТ опубликовал инструкцию для предпринимателей по включению заведения в этот перечень.

Для попадания в реестр точка общепита должна соответствовать нескольким требованиям. Так, у заведения должны быть отдельный вход с фасада, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, отдельное помещение для приготовления пищи и раздельные туалеты для сотрудников и посетителей. При этом штат работников должен насчитывать не менее пяти ставок, в том числе две ставки для поваров. Кроме того, у заведения должен быть договор с охранной фирмой и "тревожная" кнопка.

Отметим, что с начала действия нового закона в Петербурге прекратили работу в ночное время большинство магазинов "РосАл", торговавших алкоголем по лицензии общепита. При этом активист Ярослав Костров отметил, что эстафету по продаже алкоголя по ночам у "наливаек" перехватили заведения, торгующие шавермой.

Анастасия Луценко, фото: unsplash