Депутат Боярский рассказал об обращениях на "Большом семейном фестивале"

Участники "Большого семейного фестиваля" в парке 300-летия Петербурга оставили большое количество обращений в приемной депутата Госдумы Сергея Боярского, рассказал он 6 сентября корреспонденту ЗАКС.Ру. Каждое из обращений будет обработано, пообещал парламентарий.

— В основном такие очень бытовые [обращения], где-то что-то течет, где-то что-то недоделали, где-то что-то не поправили. Я все передам обязательно главам администраций тех районов, в которых это всё жители отметили. Я думаю, что это быстро все поправят, — выразил уверенность Боярский.

Также в приемную депутата поступили обращения, связанные с судебными тяжбами, добавил он. В этих случаях потребуется более комплексный подход, отметил он и добавил, что "у всех координаты взяли".

Боярский усомнился, что посетители фестиваля специально идут к нему в приемную. Скорее можно сказать, что они обращают внимание на установленный шатер и заходят туда поделиться своими проблемами, предположил он.

"Большой семейный фестиваль" в Петербурге проводится с 2023 года. Праздники носят как районный, так и общегородской масштаб. Мероприятие в парке 300-летия Петербурга объявлено главным в этом году, оно продлится в течение двух дней, то есть 6 и 7 сентября.

В рамках фестивалей организуют приемные депутатов Законодательного собрания и Госдумы. Ранее в числе участников мероприятия оказались депутаты ЗакСа Александр Ходосок, Алексей Цивилев и Денис Четырбок. Депутат Константин Чебыкин запомнился гостям праздника раздачей овощей со своей дачи. В частности, он подарил многодетной семье помидор весом чуть менее одного килограмма.

Андрей Казарлыга, Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру