7 сентября 2025, 16:52

Более 3 тысяч курян проголосовали на выборах главы Курской области в Петербурге

фото ЗакС политика

На экстерриториальный участок в Петербурге, где можно было досрочно проголосовать на выборах губернатора Курской области, за три дня пришли свыше трех тысяч избирателей, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. Досрочное голосование проходило с 5 по 7 сентября.

"Экстерриториальный избирательный участок закрылся в 15:00. Участковая избирательная комиссия приступила к подсчету голосов. По имеющейся информации, более 3 000 жителей Курской области приняло участие в голосовании в Петербурге", - написал Мейксин в своих соцсетях. 

Голосование в Курской области пройдет в регионе с 12 по 14 сентября. На пост главы субъекта России претендует четверо кандидатов: Геннадий Баев от "Справедливой России — За правду", Алексей Бобовников от КПРФ, Алексей Томанов от ЛДПР и действующий временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, баллотирующийся от "Единой России". 

Хинштейн возглавляет Курскую область с декабря 2024 года после указа президента Владимира Путина. До этого он более 20 лет избирался депутатом Государственной думы.

Константин Леньков


