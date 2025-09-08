ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 8 сентября 2025, 13:27

Неприятный запах в Петербурге может сохраниться в среду

фото ЗакС политика Неприятный запах в Петербурге может сохраниться в среду

В Петербурге неблагоприятные метеоусловия (НМУ) могут продлиться 9 и 10 сентября, сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию 8 сентября. Это может привести к сохранению неприятного запаха в городе.

Как говорится в публикации комитета, в эти дни в Петербурге ожидаются штиль, слабый ветер и туман, что способствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим городские предприятия должны будут снизить уровень выбросов на 15-20%.

Ранее в комитете по природопользованию предупреждали о сохранении неблагоприятных метеоусловий до вторника, 9 сентября. При этом в ведомстве подчеркивают, что пока что превышения концентрации вредных веществ в воздухе не наблюдается.

Предупреждение о НМУ выносится в случае, если состояние воздушной среды способствует накоплению загрязняющих веществ. Как отмечает "Фонтанка.ру", такой прогноз в Петербурге объявляют уже в седьмой раз с начала года. 

Напомним, ранее депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь выступил с предложением законодательного регулирования запахов. Подробнее об этой инициативе он рассказал в интервью ЗАКС.Ру. 

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру


