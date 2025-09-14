Ирина Гехт избрана главой НАО

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 14 сентября в ходе открытого голосования избрало Ирину Гехт на должность главы региона, сообщили в пресс-службе парламента. Ее кандидатуру поддержали 16 из 19 депутатов. Гехт возглавляет регион с марта 2025 года в качестве временно исполняющего обязанности губернатора.

Кроме Гехт на пост главы НАО претендовали депутат окружного собрания Михаил Райн (КПРФ), который получил в свою поддержку три голоса, и депутат Совета Заполярного района Татьяна Антипина ("Справедливая Россия — За правду"), не набравшая ни одного голоса. Кандидатуры на заседании представил полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.

Ирина Гехт начинала свою карьеру в Челябинской области. С 2010 года работала в правительстве региона. В 2012 году стала заместителем губернатора Челябинской области. С 2014 по 2019 год представляла регион в Совете Федерации. С мая 2024 года по январь 2025 года возглавляла правительство Запорожской области. В марте 2025 года президент Владимир Путин назначил Гехт временно исполняющей обязанности главы НАО.

До назначения Гехт на протяжении пяти лет регионом руководил Юрий Бездудный, покинувший должность в связи с переходом на другую работу.

Константин Леньков / Фото: Совет депутатов НАО