Гольдштейн побеждает на выборах главы Коми

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах руководителя региона, следует из трансляции Центральной избирательной комиссии. Он выдвигался от партии "Единая Россия".

После обработки 100% протоколов УИК, Гольдштейн получает 70,04% голосов. За него проголосовали 163 тысячи явивших на выборы.

Второе место по количеству отданных голосов отходит Татьяне Саладиной от СРЗП (11,01%). На третьем месте оказался Александр Касьяненко из "Коммунистов России" (8,6%), а на четвёртом – Сергею Каргинову из ЛДПР (5,36%). Меньше всего голосов получает Степан Соловьёв, выдвинутый "Зелёной альтернативой" (2,28%).

Гольдштейн был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми в ноябре 2024 года после отставки предыдущего руководителя региона Владимира Уйбы. До этого Гольдштейн с 2020 года возглавлял Еврейскую автономную область.

