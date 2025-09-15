Итоговая явка на выборах главы Ленобласти превысила 62%

Более 62 % избирателей приняли участие в выборах губернатора Ленинградской области, сообщил 15 сентября глава региональной избирательной комиссии Михаил Лебединский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной предварительным итогам голосования. Явка оказалась выше, чем в 2020 году.

— У нас в выборах губернатора <...> приняли участие 899 476 избирателей, что составляет 62,84 % числа избирателей Ленинградской области, которые включены в списки избирателей, — сообщил Лебединский.

В 2020 году явка на выборах губернатора региона составила 51,52 %. Тогда в голосовании приняли участие 701,2 тысячи человек.

По состоянию на 1 июля 2025 года в регионе было зарегистрировано 1,43 млн избирателей. Пятью годами ранее в области насчитывалось 1,36 млн граждан с правом голоса.

Озвученные Лебединским предварительные итоги выборов соответствовали ранее представленным данным Центризбиркома. Действующий губернатор Александр Дрозденко получил 84,21 % голосов, за него проголосовали 756,9 тысячи избирателей. Он выдвигался от "Единой России".

Второе место получил глава фракции ЛДПР в региональном Законодательном собрании Андрей Лебедев (6,69 %). Глава регионального отделения "Справедливой России — За правду" Игорь Новиков набрал 3,02 %, лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович получил 2,65 %, а представитель "Зеленых" Сергей Лисовский — 2,2 %.

Голосование проходило в течение трех дней с 12 по 14 сентября. Помимо Ленобласти, на территории Северо-Западного федерального округа выбирали глав Архангельской и Новгородской областей, республики Коми и Ненецкого автономного округа. Во всех случаях были переизбраны действующие главы. В НАО главу региона выбирало местное Собрание депутатов, большинство парламентариев поддержали кандидатуру Ирины Гехт.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру