Беглов поздравил Краснова и Гуцана с назначениями

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Игоря Краснова с назначением на пост председателя Верховного суда и Александра Гуцана с назначением на должность генерального прокурора. Текст телеграмм опубликовала пресс-служба Смольного 24 сентября.

По словам Беглова, назначение Краснова показывает высокий уровень доверия президента к нему. Губернатор Петербурга называет нового главу ВС талантливым руководителем и отмечает его профессионализм, "твёрдые волевые качества" и решительность. Он подчёркивает, что Краснов внёс большой вклад в обеспечение законности и правопорядка России.

"Уверен, большой опыт государственной деятельности, принципиальность и глубокое понимание задач, стоящих перед судебной системой, будут залогом Вашей плодотворной работы на новом ответственном посту", - заключил Беглов.

В поздравлении Гуцана глава Петербурга также подчёркивает, что его назначение свидетельствует о высоком доверии президента. Беглов называет его талантливым руководителем и организатором и отмечает его вклад в "укрепление государственности". По словам губернатора, большой опыт Гуцана, его деловые качества и обширные знания права будут залогом его успеха в должности генпрокурора.

"На посту полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Вы многое сделали для экономического и социального развития регионов округа. Благодарю Вас за особое внимание к Санкт‑Петербургу, поддержку наших проектов и инициатив", - пишет Беглов в поздравлении.

Напомним, Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ 24 сентября. С 1997 года он работал в органах прокуратуры, а в 2007 году перешел в Следственный комитет. С апреля 2016 года занимал пост заместителя председателя СК, пока не возглавил Генеральную прокуратуру в январе 2020 года.

Александр Гуцан был назначен на пост генерального прокурора президентом Владимиром Путиным также 24 сентября. Должность полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе Гуцан занимал с 2018 года. До этого с 2007 по 2018 год он являлся заместителем генерального прокурора.

