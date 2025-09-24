Консульство Армении в Петербурге закрыли на день

Генеральное консульство Армении в Петербурге временно прекратило прием граждан по консульским вопросам 24 сентября. Соответствующее сообщение было размещено на двери здания на Большом проспекте Васильевского острова, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

В сообщении отмечается, что граждан с предварительной записью на 24 сентября примут в консульстве 25 сентября. Причины закрытия учреждения не называются. Рядом с консульством стоит автомобиль Следственного комитета.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, в здании обнаружили тело мужчины. В правоохранительных органах подтвердили ТАСС, что погибшим является бывший сотрудник Росимущества Борис Авакян.

Ранее в СМИ появилась информация, что Авакян покончил с собой в здании консульства Армении. Накануне экс-чиновник сбежал из здания Кронштадтского районного суда во время перерыва в заседании. Он являлся фигурантом дела об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК РФ). В августе 2025 года Авакян заключил контракт с Минобороны для участия в СВО, в связи с чем производство в его отношении было приостановлено. Позднее контакт был расторгнут, а 23 сентября суд избирал меру пресечения для Авакяна.

В начале 2010-х Борис Авакян занимал должность замглавы управления Росимущества по Ленобласти. В 2014 году он перешёл на пост заместителя госинспектора Петербурга по использованию и охране земель, затем — замначальника отдела Госземнадзора.

В 2016 году его задержали по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК РФ), однако он сбежал из-под домашнего ареста во Францию. Затем Авакян перебрался в Армению, где принимал активное участие в политической жизни страны. В 2021 году он был вновь задержан в петербургском ресторане.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру