Студентку Педиатрического университета оштрафовали из-за взятки за сдачу экзамена

Смольнинский районный суд Петербурга признал студентку петербургского Педиатрического университета Юлию Рид виновной в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов города 24 сентября. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Как установил суд, в январе 2023 года Рид, обучающаяся в СПбГПМУ, договорилась с доцентом кафедры анатомии человека университета о передаче взятки в размере 15 тысяч рублей в обмен на выставление оценки "отлично" по предмету "Анатомия". После этого она перевела указанную сумму преподавателю на карту.

Рид свою вину полностью признала.

Напомним, в июне Следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении иностранной студентки петербургского Педиатрического университета. Ей вменяли передачу взятки в размере 15 тысяч рублей в обмен на фиктивную сдачу экзамена. Средства она якобы передала преподавателю через посредников. При этом двое посредников вместе с преподавателем ранее были привлечены к ответственности за посредничество (ст. 291.1 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ).

Отметим, в конце апреля в Педиатрическом университете Петербурга прошли следственные мероприятия. В итоге в следственном отделе оказались порядка 30 студентов. В университете визит силовиков объяснили прошлогодним делом о взятках за проставление зачетов. Тогда бывшую сотрудницу кафедры анатомии человека СПбГПМУ Ольгу Смирнову оштрафовали на 650 тысяч по делу о взятке и служебном подлоге, а обвиняемого в посредничестве Аршеда Кучая приговорили к 6 годам условно.

