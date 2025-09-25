Депутат Госдумы Олег Нилов переходит на работу в Счетную палату

Кандидатуру члена фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной думе Олега Нилова, избиравшегося от Петербурга, одобрили на пост аудитора Счетной палаты. Решение принято на пленарном заседании нижней палаты парламента 23 сентября. На ближайшем заседании Госдумы депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий Нилова, пишет "Фонтанка".

Нилов представляет Петербург в Государственной думе с 2011 года. До этого, с 1997 года он избирался в Законодательное собрание Петербурга первого, второго, третьего и четвертого созывов.

Как отмечает "Фонтанка", фракции СРЗП предстоит решить, кому достанется вакантный мандат депутата. Обычно на него может претендовать следующий кандидат по списку партии. Им является руководитель петербургского отделения партии Надежда Тихонова, но источники "Фонтанки" считают, что место в Госдуме получит другой человек.

О выдвижении Нилова на должность аудитора Счетной палаты стало известно еще в июле. Он должен сменить на этом посту представителя партии Андрея Перчяна, который работал в Счетной палате с 2013 года.

Константин Леньков / Фото: Государственная дума