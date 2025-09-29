Слушания по поправкам в стратегию развития Петербурга состоятся 14 октября

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания организует 14 октября слушания по проекту поправок в стратегию социально-экономического развития Петербурга до 2035 года, сообщил глава БФК Денис Четырбок. Решение о дате принял Совет фракций 29 сентября.

"В рамках слушаний с докладом ожидаем председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова. Затем предусмотрены вопросы депутатского корпуса", — написал Четырбок в своем telegram-канале.

Депутат уточнил, что рассмотрение законопроекта Заксобранием намечено на 22 октября. На внесение поправок предполагается запросить не менее двух недель для того, чтобы парламентарии успели представить свои предложения, добавил глава БФК.

Проект обновленной стратегии развития Петербурга до 2035 года был представлен в апреле. Документ предполагает, что за 10 лет доходы городского бюджета достигнут 2,9 трлн рублей, а преступность снизится. Авторы поправок рассчитывают, что в тот же период в городе появятся 16 новых станций метрополитена.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру