29 сентября 2025, 14:36

Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную службу

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ о призыве на военную службу в октябре-декабре 2025 года. Соответствующий документ был размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту указа, в период с 1 октября по 31 декабря на военную службу планируют призвать 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Речь идет о тех гражданах, кто не пребывает в запасе и подлежит призыву. 

Кроме того, согласно документу, увольнению подлежат все солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых закончился срок призывной службы. 

Напомним, что в Петербурге намерены призвать около трёх тысяч человек из 14 тысяч подлежащих к призыву. Отметим, что в 2024 году в рамках осеннего призыва на военную службу попали 133 тысячи человек

Анастасия Луценко


